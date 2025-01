Winter Park Genova apre le porte alle persone con disabilità

Oltre 4.500 presenze alla mattinata del Winter Park di Genova a Ponte Parodi dedicata alle persone diversamente abili, un'affluenza da record per la diciannovesima edizione dell'iniziativa che ha superato le quattromila presenze dell'anno scorso segnando un più 12,5%, diverse centinaia le persone in coda già all'apertura dei cancelli e registrate presenze anche da Paesi in guerra, come Ucraina, Afghanistan e Siria.

Gli esercenti hanno aperto le proprie attrazioni esclusivamente e gratuitamente per le persone con disabilità e per le loro famiglie, dedicando così una mattinata a chi, tutti i giorni, potrebbe avere difficoltà nel godersi in tranquillità le più cento attrazioni presenti.

"Nel 2006 eravamo poche decine - ricorda la coordinatrice dell'evento Nadia Superina - e poi, edizione dopo edizione, l'iniziativa è diventata un appuntamento fisso per migliaia di ragazze e ragazzi che arrivano appositamente a Genova da più Regioni d'Italia".

"Dedicandosi principalmente al divertimento di famiglie e ragazzi - commenta il portavoce del comitato organizzativo del luna park Mattia Gutris -, il comitato organizzatore del Winter Park e, in generale, tutto il mondo dello spettacolo viaggiante ha sempre avuto un'attenzione particolare alla solidarietà".

L'iniziativa ha visto anche la partecipazione dell'assessore al Commercio, alle proloco e alle tradizioni del Comune di Genova Paola Bordilli e dell'assessore alle Politiche sociali Enrico Costa. "Il Winter Park interamente dedicato alle persone con disabilità e alle loro famiglie e accompagnatori è una tradizione ormai consolidata che trasforma il luna park più grande d'Europa, allestito in una location suggestiva con pochi eguali a livello internazionale, in uno spazio dove si mescolano socializzazione, divertimento e inclusione - sottolinea Bordilli -. Sono davvero orgogliosa di questa sinergia tra il Comune di Genova e i giostrai che consente ai soggetti più fragili di vivere tutti insieme una giornata di festa, potendo usufruire in totale sicurezza e tranquillità delle oltre 100 attrazioni che fino a domenica 19 gennaio allieteranno il tempo libero delle famiglie genovesi". "Una meravigliosa iniziativa nel segno della solidarietà e dell'inclusione", rimarca Costa.



