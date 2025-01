Ubriaca prende a cazzotti un carabiniere, arrestata

Il Nucleo Radiomobile di Genova, nelle prime ore del mattino di ieri, a Pontedecimo, ha arrestato una donna genovese di 50 anni. La donna, palesemente ubriaca, ha colpito con un pugno al volto uno dei militari intervenuti in ausilio del personale paramedico del 118, che ha richiesto l'intervento trovandosi in difficoltà nel gestire il soccorso della stessa. La donna terminati gli atti di rito è stata portata nelle camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del rito direttissimo che si terrà questa mattina.





