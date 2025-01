A Genova tre giorni di eventi per concludere le festività

Tre giorni di eventi, il 4, 5 e 6 gennaio prossimi, per concludere le feste natalizie a Genova il cui programma è stato presentato oggi a palazzo Tursi.

Si inizierà sabato 4 gennaio con il presepe vivente composto da 85 figuranti, in crescita rispetto ai 50 del 2024. "Si è voluto chiudere queste festività legate al Natale con il presepe vivente che dall'anno scorso abbiamo ripreso con la Diocesi-ha spiegato l'assessore Bordilli -. Ci saranno tre cortei dei Magi che partiranno da diverse chiese della nostra città, San Marco al Molo, San Filippo Neri e Santa Marta per un corteo del 2025 che sarà più ampio e più lungo per poi chiudere proprio in Cattedrale". Presepe che farà parte dei percorsi del "passaporto dei presepi genovesi". Una tradizione "importante e bella da tenere viva, soprattutto in una città come Genova che al riguardo ha una storia ricca e conserva testimonianze artistiche di alto valore" come ha aggiunto padre Mauro De Gioia.

Domenica 5 invece in piazza Matteotti e piazza De Ferrari lo spettacolo "Les Mongolfieres" che vedrà girare per le due piazze principali della città delle enormi mongolfiere vestite a festa sui trampoli e un'edizione speciale del "Rigiocattolo" organizzato dalla comunità di Sant'Egidio.

"Sarà un'edizione ridotta ma che servirà ad aiutare molti bambini-ha sottolineato Manuela Dogliotti della comunità di Sant'Egidio-. Rigiocattolo sostiene il progetto Dream di cura dell'Aids in Africa e nell'edizione passata sono stati 60 i bambini che hanno potuto ricevere per un anno cure, alimentazione e scuola, ma dalla sua nascita sono più di mille i bambini che hanno potuto ottenere questo".

A concludere la tre giorni di festa lunedì 6 gennaio l'arrivo della Befana in piazza Matteotti grazie alla collaborazione tra il Comune, Fiva Confcommercio, comando dei Vigili del fuoco e l'associazione nazionale del Corpo dei Pompieri.

Dalle 15, in piazza Matteotti la Befana si calerà dalla scala dei Vigili del fuoco e regalerà caramelle ai bambini, mentre la banda musicale di Rivarolo suonerà per tutti. Quest'anno inoltre il Comando dei vigili del fuoco porterà in piazza anche un secondo mezzo che sarà visitabile dai bambini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA