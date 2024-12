TriCapodanno, piazza gremita con il rap e stasera concerto

Anche la seconda data del Tricapodanno di Genova ha registrato un ottimo successo di pubblico: tanti i genovesi e i turisti che ieri sera hanno assistito a 'Genova Rap in Piazza 2.0.', il concerto che ha visto esibirsi sul palco di De Ferrari alcuni dei principali protagonisti della musica trap e rap nazionale.

"Il Tricapodanno si conferma un appuntamento straordinario - dichiara il vice presidente della Regione Liguria e assessore con delega ai Grandi Eventi Alessandro Piana. - È stato un orgoglio vedere Genova al centro di eventi che sanno parlare anche ai più giovani. Ora ci aspetta il gran finale di questa sera, con un programma eccezionale che saprà regalare a genovesi e non un Capodanno indimenticabile. Grazie a chi ha lavorato per l'organizzazione di questa kermesse che è la prova di come la commistione fra cultura, musica e tradizioni possa essere motore di attrattività e vitalità per il nostro territorio".

"Genova Rap in piazza 2.0 è stato un successo- dichiara la consigliera delegata ai Grandi eventi Federica Cavalleri- La seconda serata del nostro Tricapodanno ha richiamato una straordinaria partecipazione di giovani, appassionati di musica e di cultura urbana. La piazza è stata invasa da un'energia incredibile, e vedere così tanta gente, proveniente da ogni angolo della città, riunita per vivere insieme questa festa, è una grande soddisfazione. Come amministrazione comunale siamo convinti che le manifestazioni come questa siano fondamentali per dare spazio e voce ai giovani, per promuovere la cultura contemporanea e per creare occasioni di socializzazione e di espressione, perché la musica rap, con le sue radici profonde nella cultura giovanile, è un linguaggio che unisce. E adesso, tutti insieme, ci prepariamo al gran finale di questa sera".

Questa sera prenderà il via il gran finale del Tricapodanno, con un ricco programma di esibizioni che accompagneranno Genova nel benvenuto al 2025. Si parte con La Rappresentante di Lista, Alessandra Amoroso e il gruppo genovese degli Ex-Otago; la serata proseguirà fino alle 2 con la musica del dj Max Giannini.





