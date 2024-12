Genoa: Ekuban e Norton-Cuffy saltano le prossime due gare

In attesa della ripresa degli allenamenti prevista per domani i due giocatori del Genoa , Caleb Ekuban e Brooke Norton-Cuffy, che si erano infortunati a Empoli sono stati sottoposti ad accertamenti.

Per entrambi le analisi mediche hanno evidenziato lesioni di primo grado, al bicipite femorale Ekuban, al muscolo semitendinoso della coscia destra Norton-Cuffy.

Vieria dovrà fare a meno di tutti e due per almeno due settimane, salteranno dunque sia la prossima trasferta a Lecce che la successiva gara casalinga con il Parma.

Norton-Cuffy aveva dovuto alzare bandiera bianca dopo uno scatto al 38' del primo tempo della sfida del Castellani, sostituito da Sabelli. Ekuban invece, subentrato nella ripresa a Pinamonti, aveva segnato il gol del raddoppio per poi lamentare un fastidio muscolare ma rimanendo in campo in quanto le sostituzioni a disposizione del tecnico francese erano finite.

Buone notizie invece per Mario Balotelli che ha smaltito l'influenza che lo ha colpito la scorsa settimana ed oggi è tornato ad allenarsi al Signorini da solo come lui stesso ha mostrato con un post sui social accompagnato dal messaggio "back in business".



