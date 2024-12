Botte a un ragazzo per rapinarlo, arrestati tre minorenni

La polizia ha arrestato tre minorenni stranieri non accompagnati, che a novembre hanno picchiato un ragazzo per rubargli il cellulare.

L'aggressione è avvenuta il 3 novembre ai Giardini Luzzati, nel centro storico di Genova. La vittima era seduta su una panchina e stava ascoltando la musica con le cuffie collegate al cellulare. Uno dei tre minori gli si è avvinato e, con la scusa di chiedere una sigaretta, ha provato a rubargli il telefonino.

Il proprietario ha reagito e i tre lo hanno circondato e iniziato a colpire con calci e pugni fino a rompergli una mano.

A quel punto i tre gli hanno rubato il giubbotto, con dentro il portafoglio, e sono scappati. Non contenti hanno usato la carta bancomat per fare acquisti dai distributori automatici di sigarette.

Dopo la denuncia, gli investigatori della squadra mobile hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e sono risaliti agli autori del pestaggio e della rapina. Il giudice del tribunale per i minorenni ha disposto il carcere.



