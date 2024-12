Arriva su Rai2 lo Speciale "Premio Tenco 2024"

Il 2 gennaio 2025 in seconda serata (23.30) su Rai 1 andrà in onda lo speciale tv dedicato al Premio Tenco 2024, la rassegna della canzone d'autore che nel 2024 ha celebrato i 50 anni. L'edizione 2024 è stata dedicata a Massimo Cotto, giornalista, scrittore, dj, conduttore e autore e molto altro, amico fraterno del Club Tenco, prematuramente scomparso la scorsa estate. Durante la serata verranno proposti i momenti clou della rassegna con le performance degli artisti che si sono alternati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo tra il 17 e il 19 ottobre 2024.

Alla conduzione Francesco Centorame, che, oltre a raccontare agli spettatori questa edizione, dedicherà alcuni focus alla storia dell'associazione culturale Club Tenco dalla sua nascita a oggi. Il Premio Tenco, assegnato dal Club Tenco a coloro che hanno apportato un contributo significativo alla Canzone d'Autore mondiale, in questa edizione 2024 è stato assegnato a Edoardo Bennato, Samuele Bersani, Mimmo Locasciulli e Teresa Parodi. Ha invece ritirato il Premio Tenco 2022 il fondatore del gruppo rock russo DDT Jurij Ševčuk, che non aveva avuto la possibilità di essere presente all'Ariston a causa del conflitto russo-ucraino. Sul palcoscenico del tempio italiano della musica anche i vincitori delle Targhe Tenco 2024 (assegnate da una giuria formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori), vinte quest'anno da "È inutile parlare d'amore" di Paolo Benvegnù (migliore album in assoluto), "La Mia Terra" di Diodato (migliore canzone singola), "Hasta Siempre Mercedes" di Simona Molinari (migliore album di interprete), "Assamanù" di Setak (migliore album in dialetto o lingua minoritaria parlata in Italia), "Curami l'anima" di Elisa Ridolfi (migliore album opera prima) e "Sarò Franco - Canzoni inedite di Califano" prodotto da Alberto Zeppieri (migliore album a progetto).

Inoltre, in questa edizione sono stati assegnati il Premio Tenco all'operatore culturale a Caterina Caselli e il Premio Yorum (riconoscimento istituito in collaborazione con Amnesty International Italia per dare visibilità agli artisti e alle artiste che, mettendo spesso a rischio la loro stessa vita, lottano per la libertà e i diritti umani in tutto il mondo) a Toomaj Salehi, rapper iraniano che è stato di recente rilasciato dopo aver scontato oltre un anno di carcere e aver rischiato l'impiccagione. A ritirare il premio Parisa Nazzari, attivista del movimento Woman Life Freedom for Peace and Justice da sempre vicina ad Amnesty International. Sul palco anche Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia e il rapper italiano Kento, che si è esibito con il brano "Free Toomaj". Per il secondo anno è stato consegnato il Premio SIAE, riconoscimento conferito dalla Società Italiana degli Autori ed Editori, a Ivan Graziani, ritirato dai figli Filippo e Tommaso, che, per l'occasione, si sono esibiti all'Ariston (Filippo alla voce e Tommaso alla batteria). Il Premio I Suoni della canzone è invece stato assegnato all'eclettico Tullio De Piscopo per il suo contributo alla canzone d'autore italiana. Ospiti d'eccezione hanno incantato la platea dell'Ariston: Simone Cristicchi & Amara, Wayne Scott, Michele Staino con Fabrizio Mocata e Gianni Coscia, Tosca e Francesco Tricarico. Inoltre, è stata selezionata per esibirsi Irene Buselli, artista emergente scelta tra i partecipanti de Il Tenco Ascolta, serie di eventi live organizzati dal Club Tenco in tutta Italia durante il corso dell'anno per promuovere i nuovi talenti della musica d'autore.

Oltre alle tre serate all'Ariston, il programma della rassegna è ricco di eventi che per quattro giorni hanno animato la città simbolo della musica italiana: oltre al Teatro Ariston, la sede del Club Tenco, il Teatro del Casinò, l'Ex Chiesa Santa Brigida nel quartiere Pigna e il Cinema Ritz.

La rassegna intende anche trasmettere la passione per la musica d'autore di generazione in generazione: il 16 ottobre si è tenuto al Teatro Ariston una masterclass per oltre mille studenti dedicata a Pino Daniele a cura di Marika Amoretti a cui hanno partecipato Fausta Vetere, Tullio De Piscopo, Carmine Aymone e Stefano Senardi. Tra gli eventi, anche un pomeriggio (il 18 ottobre) interamente dedicato a Sergio Staino, straordinario giornalista, vignettista e regista che è stato fino alla sua morte, nel 2023, Presidente del Club Tenco.

Quest'anno la scenografia è stata firmata da Valerio Berruti, artista che utilizza l'antica tecnica dell'affresco, la scultura e la video animazione per creare immagini essenziali, ispirate al mondo sospeso dell'infanzia. Premio Tenco 2024 è una produzione iCompany in collaborazione con Club Tenco. Realizzata da Club Tenco e iCompany con la collaborazione di Direzione Intrattenimento Prime Rime Rai, Raiplay e Rai Radio1. La Direzione Artistica è affidata a Sergio Secondiano Sacchi, Stefano Senardi. Un Programma di Massimo Bonelli, scritto da Alessandra Ferrari, Alessandra Frigo, Cristiano D'Alisera con il supporto di Antonio Silva. Regia di Cristiano D'Alisera.



