A Savona a Capodanno c'è il concerto di Ron

"Benvenuti al Grande Capodanno in Piazza di Savona, con ospite d'onore Ron, un grande della musica cantautorale italiana, nella tradizione che sia un big il protagonista della parte centrale dell'evento". Lo annuncia in una nota il Comune di Savona spiegando che il Capodanno sarà anche un grande dj set, con Fabietto e Rudy Mascheretti e la conduzione di Luca Galtieri e Giacomo Aicardi.

L'evento si svolgerà in piazza Sisto IV, la piazza del Comune. Gli ingressi, in corso Italia sia lato Monte sia lato Mare, e in via Astengo, verranno aperti alle ore 21, un'ora prima dell'inizio della manifestazione. Il concerto di Ron partirà alle 23, e sarà brevemente interrotto per festeggiare l'arrivo del 2025. Dopo Ron, di nuovo spazio ai dj fino a quando l'anno nuovo avrà ormai emesso i suoi vagiti. Il palco verrà allestito in piazza Sisto con il retro verso via Manzoni, con ampio spazio in piazza. L'ingresso verrà comunque regolato in base alla capienza e all'afflusso stabiliti degli organismi di sicurezza.

Il sindaco Marco Russo ha emesso due ordinanze, una per i botti e una per bevande e contenitori. I botti: in tutto il territorio comunale dalle ore 14 di lunedì 30 sino al primo gennaio sarà vietato far esplodere fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e artifizi simili. Sono previste multe sino a 500 euro. L'ordinanza è dettata da evidenti motivi di sicurezza, ma anche per tutelare gli animali. Si richiede la collaborazione di tutti: facciamo prevalere il buonsenso, non spariamo botti e convinciamo chi lo fa a smettere, fino a richiedere nei casi più gravi l'intervento delle forze dell'ordine. Le bevande: sono vietati la vendita e l'asporto di bevande in bottiglia, bicchieri e altri contenitori in vetro e metallici in tutta l'area interessata al Capodanno, intendendo con questo la zona attorno compresa tra via Niella, via Paleocapa, via Gramsci, corso Mazzini e via Giacchero, quindi anche via Astengo e i tratti di corso Italia adiacenti a piazza Sisto. E' evidente lo scopo, come prescrive la legge in occasione di eventi del genere, di impedire di introdurre oggetti in vetro e metallici nell'area della manifestazione per il grave pericolo che ciò comporta.



