S.Margherita Ligure celebra Matteotti con nastro tricolore

Da questa mattina, sulle insegne di Corso Matteotti, appare il nastro tricolore incorniciato nella corona di alloro. È l'omaggio che l'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure desidera tributare a Giacomo Matteotti nel centenario dalla morte. Poiché l'anniversario del suo omicidio per mano fascista cade il 10 giugno, non era stato possibile celebrarne degnamente la ricorrenza.

L'amministrazione comunale "ha quindi deciso di "salutare" il 2024 ricordando la figura di un uomo che morì per un ideale oggi più che mai attuale e che sentiamo il dovere di alimentare con passione e coerenza: il ripudio della violenza come forma di lotta politica". In apertura del prossimo consiglio comunale, che avrà luogo il 30 dicembre, il sindaco Guglielmo Caversazio chiuderà idealmente l'anno dedicato alle celebrazioni con un tributo alla memoria.



