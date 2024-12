Aggredita da compagno si rifugia da vicina con figlia 18 mesi

Una donna ha chiesto aiuto al 112 durante la notte perché era stata aggredita dal proprio compagno. Si era rifugiata, con la propria figlia di 18 mesi, da una vicina di casa. I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti subito nell'abitazione della vicina dove, nel mentre, l'uomo si era introdotto forzando una finestra. Divisa fisicamente la coppia, alcuni militari tranquillizzavano la donna ed altri identificavano l'uomo che, in stato di alterazione psicofisica, si è scagliati improvvisamente e con violenza su di loro. Veniva fermato con difficoltà utilizzando anche lo spray al peperoncino in dotazione. La donna, italiana di 25 anni, e due militari sono stati medicati per le contusioni subite. La vittima ha raccontato di subire da tempo violenze fisiche e morali. L'arrestato, un cittadino ecuadoriano di 27 anni con molteplici precedenti di polizia per vari reati, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, violazione di domicilio, resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento. È stato condotto nel carcere di Marassi.



