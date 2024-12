Al Carlo Felice di Genova 'Lo Schiaccianoci' aspettando Nervi

Torna il balletto classico al Carlo Felice. Questo pomeriggio e questa sera con repliche domani negli stessi orari, l'Armenian National Opera and Ballet Theatre metterà in scena "Lo schiaccianoci", una delle partitura di Cajkovskij più amate e popolari. La coreografia è firmata da Georgy Kovtun che si è ispirato rigorosamente a quella originale di Marius Petipa e Lev Ivanov con lo scopo di restituire lo splendore della sua veste ottocentesca. Le scene e i costumi portano la firma di Vyacheslav Okunev. Sul podio dell'Orchestra del Carlo Felice salirà Karen Durgaryan. Il coro di voci bianche sarà diretto da Gino Tanasini."Lo schiaccianoci", unico balletto inserito nell'attuale cartellone del Teatro genovese, si preannuncia come una sorta di anticipazione di quel che sarà il prossimo Festival del Balletto di Nervi.

Nelle scorse settimane si è conclusa l'analisi dei candidati alla direzione artistica del festival che hanno partecipato alla manifestazione d'interesse bandita dal Teatro per individuare il direttore artistico della prestigiosa manifestazione. Sarà il ballerino genovese Jacopo Bellussi, già indicato da almeno due anni come il nuovo "patron" del Festival dall'ex sindaco Marco Bucci il quale appunto da tempo aveva auspicato che da una manifestazione ibrida fra musica e danza come è stata quella delle ultime annate, si tornasse finalmente a un Festival unicamente rivolto alla danza nelle sue diversificate espressioni. La nomina di Bellussi era poi stata sospesa per una interpellanza in Consiglio comunale da parte delle opposizioni che chiedevano spiegazioni sulle modalità della scelta. Era stato così deciso di andare per bando. Ed ecco la "manifestazione di interesse" nel cui regolamento era specificato che la commissione di esperti aveva solo valore consultivo e che, in pratica, la scelta era affidata a insindacabile giudizio al sovrintendente Claudio Orazi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA