Maltempo, Liguria battuta dal vento fin oltre 100 km all'ora

Vento forte, così come preannunciato ieri da Arpal che aveva emanato un avviso, sul centro levante della Liguria. Dalle 7.54 la circolazione è sospesa tra Varazze e Genova Voltri a causa di un guasto alla linea elettrica provocato da una lamiera che il forte vento ha fatto cadere sulla linea aerea di alimentazione. Sulla A10 Genova-Savona a causa del vento forte, che sta raggiungendo velocità superiori ai 90 km/h, è stato disposto il divieto di transito ai telonati e ai caravan nel tratto compreso tra il bivio con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Celle Ligure.

Chiusa completamente la stazione di Varazze per danni alla stazione.

A Genova alcuni alberi spezzati, rami, insegne stanno impegnando i vigili del fuoco fin dalla notte. A Nervi spazzate via alcune luminarie natalizie e abbattuto l'albero di Natale.

Caduti alcuni alberi e rami in Val Bisagno, abbattuto un cipresso secolare che è crollato sulle auto in sosta.

Alle 09:30 circa, sulla A10 Genova-Savona, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Celle Ligure ed Arenzano, verso Genova a causa delle raffiche di vento forte in corso da questa mattina. Al km 24 un telonato ha disperso il proprio carico sulla carreggiata. È in corso il costante presidio della zona da parte del personale di Autostrade per l'Italia, al fine di limitare i disagi e prestare assistenza all'utenza in viaggio. Attualmente, all'interno del tratto chiuso i veicoli leggeri transitano su una corsia.



