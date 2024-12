Treni Cinque Terre, Bucci e Scajola 'nuova programmazione'

Tavolo di confronto oggi tra l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, gli amministratori e i rappresentanti di categoria per presentare la nuova programmazione del servizio ferroviario per il 2025 nelle Cinque Terre. All'incontro era presente anche l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

Diminuiscono sensibilmente le giornate cosiddette 'rosse', costo del biglietto 10 euro, a uso dei turisti non residenti in Liguria, che si riducono al 15%, passando da 104 a 35 in corrispondenza dei ponti primaverili e dei weekend estivi fino ad agosto. 129 saranno le giornate gialle, costo del biglietto 8 euro, e 68 quelle verdi, costo del biglietto 5 euro. Inoltre dalle 19.30 fino all'ultimo treno della sera la tariffa sarà sempre 'verde'.

Il provvedimento, che ha l'obiettivo di gestire i flussi turistici, è stato condiviso dalla Giunta Regionale e verrà ufficialmente approvato nella seduta di domani, prevede inoltre: la gratuità totale degli abbonamenti mensili o annuali per i residenti nelle Cinque Terre e per i proprietari di immobili a uso abitativo nei Comuni di Monterosso, Riomaggiore e Vernazza, incluse le frazioni di Corniglia e Manarola, per la tratta Levanto - La Spezia Centrale. Il mantenimento dell'attuale offerta ferroviaria con 102 treni giornalieri nel percorso suddetto, la gratuità degli abbonamenti, nella tratta tra residenza e sede scolastica, per gli studenti under 19 e lo sconto al 50% per gli studenti under 26 di tutta la Liguria.

"Abbiamo lavorato per arrivare a un risultato che da un lato mantenesse l'idea di progetto predisposta nel 2023 e dall'altro, dopo un anno di sperimentazione, andasse incontro alle richieste del territorio apportando le opportune modifiche - hanno detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore Scajola - Nell'incontro con gli amministratori e i rappresentanti delle associazioni di categoria è stato illustrato il provvedimento che domani porteremo in Giunta, sottolineando come i residenti e i proprietari di case nelle Cinque Terre potranno avere l'assoluta gratuità del servizio ferroviario e non più solo uno sconto dell'80%. Riduciamo a 35 le giornate rosse, garantendo, oltre a una razionalizzazione dei flussi turistici, il mantenimento dei 102 treni giornalieri, la gratuità degli abbonamenti per gli studenti under 19 e gli sconti del 50% per gli studenti under 26 di tutta la Liguria".





