Noemi, prima volta in concerto al Palazzo dello sport di Roma

Noemi - tra le cantautrici più apprezzate del panorama musicale italiano, in gara alla 75/a edizione del festival di Sanremo - si esibirà per la prima volta al Palazzo dello Sport di Roma sabato 20 dicembre 2025. Il live è prodotto è organizzato da Friends & Partners. I biglietti saranno disponibili su ticketone e circuiti di vendita abituali a partire da oggi alle ore 16:00.

L'evento è annunciato dopo un'estate trascorsa sui palchi di numerose città italiane in un tour di oltre quaranta date che ha toccato location suggestive come il Teatro di Verdura a Palermo, il Teatro Greco di Siracusa e il Teatro Petruzzelli di Bari.

Per Noemi, alla sua ottava partecipazione al Festival di Sanremo, il 2024 è stato un anno ricco di ritorni e debutti. La cantautrice è tornata sulla scena musicale in primavera con il singolo "Non ho bisogno di te" (Columbia Records/Sony Music) e ha esordito come conduttrice del Concerto del Primo Maggio di Roma, al Circo Massimo. Con la Fondazione Una Nessuna Centomila, di cui fa parte come membro del Laboratorio Artistico, Noemi ha partecipato a due eventi live insieme alle grandi voci della musica italiana all'Arena di Verona il 4 e 5 maggio 2024.

Durante l'estate, Noemi si è esibita dal vivo con il suo tour da oltre 40 date da maggio a ottobre. In autunno ha infine debuttato come attrice nella serie Netflix "Adorazione", diretta da Stefano Mordini e presentata in anteprima ad Alice nella Città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA