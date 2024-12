Istat, 92mila liguri bevono alcol fino a ubriacarsi

Sono 245 mila i fumatori e 743 mila i consumatori di alcol in Liguria, rispettivamente il 17,8% e il 54% della popolazione sopra gli undici anni, un milione e 376 mila abitanti. Quarantamila liguri fumano oltre venti sigarette al giorno, 92mila fanno 'binge drinking', ossia il 12,4% beve abitualmente fino a ubriacarsi. È il quadro emerso dall'ultimo report dell'Istat sui comportamenti a rischio per la salute nel 2023.

Sono 65 mila i liguri che fumano fino a cinque sigarette al giorno (il 27,6% del totale), 83 mila tra sei e dieci sigarette (35,3%), 47 mila tra undici e diciannove (20,2%) e 40 mila oltre venti sigarette (16,9%), per un media di 10,7 sigarette al giorno.

Sono 197mila i liguri che assumono almeno un comportamento di consumo di alcol a rischio all'anno (14,3%), 125mila hanno un consumo abituale eccedente (9,1%), 57mila hanno un consumo abituale eccedente solo a pasto (45,8%), 92mila fanno 'binge drinking' (6,7%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA