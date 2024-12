Gazzetta Awards, azzurre della spada pensano già a Los Angeles

A fare da padroni sul palco della decima edizione dei 'Gazzetta Sports Awards' non potevano che essere gli atleti medagliati a Parigi 2024. Tra questi spiccavano le quattro ragazze della scherma, Rosella Fiamingo, Alberto Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria, che hanno vinto il primo oro nella storia della spada femminile italiana.

"È stato un percorso bellissimo e difficile quello degli ultimi tre anni - raccontano le atlete, applauditissime poi sul palco - . Siamo sempre arrivate vicino alla medaglia d'oro, ma abbiamo vinto tanti argenti, tanti bronzi e l'ultimo mese prima delle Olimpiadi abbiamo vinto l'oro europeo. E poi ciliegina sulla torta oro alle Olimpiadi. Ed è stata la gara giusta per vincere: nella scherma si parla francese, eravamo in Francia con il tifo francese e contro le francesi ma abbiamo vinto". Una medaglia non qualunque visto che si è trattata la cinquantesima medaglia d'oro della scherma italiana. "Los Angeles? Un obiettivo ancora a lungo termine, però sicuramente è un nostro obiettivo, quindi lo vediamo, ma magari vediamo prima gli europei di quest'anno che saranno a Genova".

Emozione anche per Alice D'Amato, oro alla trave e bronzo a squadre, protagonista nella sua Genova. "Sono giorni emozionanti. Sto cercando di godermene una alla volta ed è premio davvero davvero tanto importanti per me sono contentissima - commenta la genovese D'Amato -. È stato un anno bellissimo il più bello della mia vita e dove sono riuscita a raccogliere il più possibile a fare maggior risultati e quindi sono davvero contenta. Progetti per il futuro? Ci sarebbero i campionati europei e i campionati del mondo a cui mi piacerebbe partecipare. Bisognerà vedere comunque il mio stato di forma in quel momento, si vedrà piano piano, giorno dopo giorno".

Risultato unico anche quello della nazionale femminile di pallavolo che ha vinto l'oro con Julio Velasco in panchina. "Abbiamo vinto una cosa che non tanti si aspettavano e gestire la vittoria è molto più difficile - spiega l'allenatore argentino -. Perché l'unico modo di gestirla è pensare che abbiamo perso. Quelli che hanno perso impareranno da noi e dai loro errori e cercheranno di migliorare. Ogni partita con noi sarà lo scalpo che vorranno tutti. E noi dobbiamo fare altrettanto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA