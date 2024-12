Garanzia Sace per finanziamento da 103,6 milioni al Gaslini

Sostenere i lavori per l'ammodernamento delle strutture esistenti e la costruzione di un nuovo padiglione dell'Irccs Istituto Giannina Gaslini di Genova, tra i migliori ospedali pediatrici specializzati al mondo. Sono questi gli obiettivi del finanziamento in project finance da 103,6 milioni messo a disposizione da Bper, Cdp e UniCredit con garanzia Archimede di Sace in favore di Zena Project S.p.A], consorzio affidatario della concessione del valore complessivo di 546,2 milioni di euro per gestire la ristrutturazione ed i servizi immobiliari e tecnici necessari all'intera infrastruttura nei prossimi 22 anni.

"L'operazione - si legge in una nota - sostiene un intervento che prevede la parziale ricostruzione di un gruppo di edifici, con la demolizione dei padiglioni 7 e 8, e la realizzazione ex novo di un Padiglione in grado di offrire nuovi servizi alle famiglie dei pazienti. I lavori di cantiere sono programmati in aree specifiche così da limitare i disagi per i pazienti e ridurre i tempi di costruzione".

Il finanziamento verrà messo a disposizione con quote paritarie da parte dei tre istituti. Nello specifico, Cdp e UniCredit hanno operato in qualità di Lenders, Global Coordinators & Bookrunners, Mandated Lead Arrangers; Bper Banca in qualità di Lender, Mandated Lead Arranger, Banca Depositaria, Agente e Agente per la garanzia di Sace.



