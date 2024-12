Istat, in lieve crescita la popolazione residente in Liguria

È in lieve crescita la popolazione residente in Liguria, un aumento trainato dall'arrivo di nuovi stranieri. Sono 1.509.140 gli abitanti al 31 dicembre 2023, 1.504 in più rispetto al 1.507.636 di fine 2022 (+0,09%), con gli stranieri che passano da 150.541 a 155.646, 5.105 in più rispetto all'anno precedente (+3,4%). Sono i dati diffusi dall'Istat nell'ultimo report sulla popolazione residente a fine 2023.

La Liguria, con un'età media di 49,5 anni rimane stabile ai livelli dell'anno precedente, confermandosi tuttavia quale regione più 'anziana'. L'indice di vecchiaia, che misura il numero persone di 65 anni e più ogni 100 giovani di 0-14 anni, a livello nazionale passa dal 193% nel 2022 al 200% nel 2023 (era pari al 149% nel 2011). I valori più bassi di tale indicatore si registrano in Campania e in Trentino-Alto Adige (rispettivamente 154% e 156%), mentre il valore più alto in Liguria (277%).

Nel 2023, tra le regioni, il rapporto di mascolinità più alto si registra nel Molise (98,2), davanti al Trentino-Alto Adige (98,0) che fino al 2022 si caratterizzava per l'indice più elevato. Il più basso è in Liguria (93,5). La speranza di vita degli uomini in Liguria è di 81 anni (+0,6 in un anno), delle donne di 85.2 anni (+0,5), entrambi in linea con la media nazionale.

A livello provinciale i residenti a Genova al primo gennaio 2024 sono 817.628 in crescita rispetto agli 816.606 all'inizio dell'anno precedente, alla Spezia 215.091 rispetto a 214.872, a Savona 267.621 rispetto 267.366, a Imperia 208.800 rispetto a 208.792.

A livello comunale Genova si attesta a 562.422 abitanti al primo gennaio 2024 in crescita rispetto ai 561.191 del primo gennaio 2023, Savona a 58.674 rispetto 58.403, La Spezia 92.696 rispetto a 92.486, Imperia 42.490 rispetto a 42.227.



