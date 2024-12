Auto a fuoco a Genova dopo un incidente, due persone in salvo

Il conducente di un'auto si è schiantato contro la colonna di sostegno di un cancello nella notte a Genova Pontedecimo in via Isocorte e la vettura ha preso fuoco. I due occupanti sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero l'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Il conducente è stato trasportato all'ospedale per accertamenti.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. La strada è rimasta chiusa tutta la notte per permettere la bonifica e la rimozione del mezzo.



