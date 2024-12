Natale, Genova si illumina con il bollino 'Best in Travel 2025'

Genova è l'unica meta italiana scelta dalla guida turistica 'Lonely Planet' come città 'Best In Travel 2025', un riconoscimento della qualità dell'esperienza unica vissuta da tutti coloro che scelgono la Lanterna come destinazione della loro vacanza. Per celebrare con i cittadini il risultato lunedì 16 dicembre nell'atrio di Palazzo Tursi dalle 17.30 sarà organizzata una festa pubblica con cioccolata calda e pandolce.

L'intera città si illuminerà per festeggiare, dalla rotonda di piazzale Kennedy al MOG a largo Lanfranco, luoghi iconici annoverati anche nella guida Best in Travel, dai giardini di Brignole a piazza Fontane Marose e via Garibaldi. Sono tanti i punti della città che coloreranno Genova con il bollino 'Best in Travel'.

"Vogliamo che tutti i genovesi possano sentirsi orgogliosi del riconoscimento e, lo vogliamo festeggiare tutti insieme come buon augurio verso un 2025 nel quale sono sicura continueremo ad esser protagonisti - afferma l'assessore al Turismo e Marketing Territoriale Alessandra Bianchi -. Il titolo di 'Best in Travel' è un premio per il grande lavoro che stiamo portando avanti, in sinergia con il tavolo del turismo e tutti gli stakeholder del settore, finalizzato ad offrire un prodotto turistico di qualità e regalare un'esperienza unica a tutti i nostri visitatori e non solo. Ringrazio il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio, e tutto il suo staff per la preziosa collaborazione e la disponibilità mostrata anche in questa nuova occasione".



