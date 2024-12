Liguria Digitale vince premio Industria Felix-Italia che compete

L'azienda informatica pubblica Liguria Digitale si conferma fra le migliori imprese italiane per solidità finanziaria e performance di bilancio, conquistando per il secondo anno consecutivo il premio 'Industria Felix-L'Italia che compete'.

L'azienda ICT della Regione Liguria è stata inserita fra le imprese più competitive del Paese per performance gestionali, affidabilità finanziaria e sostenibilità, primeggiando nella categoria 'Partecipate a maggioranza pubblica' al termine dell'analisi commissionata da Industria Felix Magazine, supplemento trimestrale de 'Il Sole 24 Ore'.

L'analisi, condotta dalla società di valutazione Cerved attraverso un sofisticato algoritmo che ha comparato fra loro i bilanci 2022 di 635mila società di capitali italiane, si avvale della collaborazione dell'Università Luiss Guido Carli e dell'Associazione culturale Industria Felix, con il sostegno di Confindustria.

"Vederci confermato il Premio Industria Felix conquistato già lo scorso anno è motivo di grande orgoglio per la nostra azienda - commenta l'amministratore unico di Liguria Digitale Pier Paolo Greco -. Testimonia ancora una volta come, fra i pilastri irrinunciabili della nostra azione, ci sia quello di coniugare sempre innovazione, visione imprenditoriale ed efficienza. Il tutto a beneficio della pubblica amministrazione e quindi di tutti i cittadini liguri, garantendo sempre la piena sostenibilità economica e finanziaria della società".



