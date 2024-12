Giubileo 2025, ecco le iniziative della Diocesi di Genova

Si aprirà domenica 29 dicembre a Genova il Giubileo 'Pellegrini di speranza' indetto da Papa Francesco tramite la bolla 'Spes non confundit", "La speranza non delude". L'avvio sarà dato alle 15.30 nella Chiesa del Gesù con un momento di preghiera al quale seguirà il pellegrinaggio in processione, presieduto dall'Arcivescovo e partecipato da vescovi, sacerdoti, religiosi e fedeli, fino al sagrato della Cattedrale; qui, con il suono dello 'jobe!' (in ebraico un corno d'ariete - da qui la parola Giubileo) si aprirà l'Anno Santo.

"Questo anno che siamo chiamati a vivere insieme è una grazia che il Signore ci fa - ha detto monsignor Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, in un videomessaggio - sarà un'occasione per fermarsi e riflettere sulla meta della nostra vita, sul suo vero significato: dove vogliamo andare? Come vogliamo camminare? Siamo chiamati ad essere "Pellegrini di speranza": potremo camminare insieme ad altri e coinvolgerli in questo anno, affinché il Giubileo diventi un momento di popolo, di Chiesa, degli uomini e delle donne che vivono con noi condividendo le stesse fatiche, le stesse gioie e le stesse speranze".

La Diocesi di Genova ha predisposto un calendario di eventi che sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa.

"Nell'anno santo 2025 la nostra diocesi vivrà momenti particolari di giubilei che si svolgeranno nella chiesa cattedrale e nelle altre quattro chiese giubilari - spiega Don Gianluigi Ganabano, referente diocesano per il Giubileo 2025 - con momenti di pellegrinaggio, di preghiera, di incontro, di comunione con i cristiani delle varie parrocchie, dei vari vicariati".

Nel territorio diocesano le chiese giubilari saranno cinque: la Cattedrale, il Santuario N.S. della Guardia, il Santuario del Gesù Bambin di Praga ad Arenzano, il Santuario di N.S. del Suffragio a Recco e il Santuario N.S. della Guardia di Gavi.

"Anche la città sarà coinvolta in questo Anno Santo - conclude Don Gianfranco Calabrese, vicario episcopale per l'Annuncio del vangelo -. La Diocesi ha in cantiere alcune iniziative che coinvolgeranno le scuole, il mondo dello sport e della cultura, e naturalmente anche il sociale".



