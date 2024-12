Cucciari verso Sanremo per una sera, Gassmann 'non ci sarò'

"A me fa piacere come leggo, di essere suggerito come co-conduttore di Sanremo, ma non saprei farlo, faccio un altro mestiere ed è già complicato cercare di fare al meglio il mio": così, con un post su Threads, Alessando Gassmann si tira fuori dal totonomi del Festival. Salgono invece in queste ore le quotazioni di Geppi Cucciari, che dovrebbe essere al fianco di Carlo Conti in una delle cinque serate del Festival, e di Serena Rossi. Sul fronte delle anteprime, dovrebbe esserci una terna di conduttori per il Primafestival, mentre si ragiona su qualche novità per il DietroFestival, incentrato sul backstage e le emozioni della gara, in onda la domenica dopo la serata finale.

Geppi, conduttrice brillante di Splendida cornice su Rai3, è già salita sul palco dell'Ariston nel 2012. Entrata in scena scalza prendendo in giro Belen Rodriguez, è stata protagonista di una gag con Gianni Morandi, conduttore di quel Festival, in ginocchio ai suoi piedi per metterle le scarpe. Uno dei nomi più accreditati per il 2025 è quello di Serena Rossi. L'attrice napoletana è già stata protagonista del Festival, anche nei panni di Mia Martini in quanto volto della fiction ispirata alla sua vita. In quota fiction, tra i protagonisti attesi all'Ariston potrebbe esserci anche Luca Argentero.

Sui social Gassmann ha motivato anche così la sua assenza: "Sarei poco indicato perché già so che mi verrebbe naturale parlare di guerra e migrazioni, quindi lo sconsiglio vivamente.

Viva la canzone italiana". Proprio oggi però Carlo Conti ha precisato meglio il suo pensiero: "Si è letto che io non voglio canzoni che trattino temi di guerra o di immigrazione a Sanremo.

Si è trasformata un'affermazione a una domanda precisa cercando lo scoop, travisando, raccontando il falso" ha detto il conduttore e direttore artistico bollando come fake news alcune interpretazioni circolate su sue recenti dichiarazioni in merito ai testi dei brani in gara a Sanremo.



