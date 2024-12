Operato al viso muore 10 giorni dopo, condannati tre medici

Il tribunale di Genova ha condannato a 6 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena tre medici dell'ospedale San Martino accusati di essere responsabili della morte di un uomo che era stato operato al volto dopo essere stato investito da un autocarro. La pm Arianna Ciavattini ha chiesto 8 mesi per ciascuno dei sanitari. I fatti risalgono al periodo tra febbraio e marzo 2018. La vittima era stata investita dal mezzo mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Caffa. Era finito in ospedale dove era stato operato nel reparto di Chirurgia maxillo-facciale. Secondo l'accusa i medici (difesi dagli avvocati Federico Figari, Stefania Polidoru e Antonio Rubino) non avrebbero effettuato la profilassi farmaceutica per la trombosi venosa e, nonostante i giorni successivi all'intervento il manifestarsi di alcuni sintomi, non avrebbero eseguito gli approfondimenti clinici necessari. Il paziente era stato poi dimesso dieci giorni dopo l'incidente ed era morto appena arrivato a casa per una trombo embolia venosa. La giudice ha assolto con formula piena l'autista dell'autocarro, difeso dall'avvocata Paola Pepe. Non ci sarebbe alcun nesso causale tra l'investimento e la morte. L'accusa per lui aveva chiesto l'assoluzione con la formula della lieve entità della responsabilità.



