Violenza donne, 5 'ammoniti' dal questore in un mese a Savona

Nell'ambito dell'attività di prevenzione della violenza di genere sono stati cinque gli uomini 'ammoniti' dalla polizia a Savona nel mese di novembre per episodi accertati di violenza domestica. Gli ammonimenti, notificati da personale della Divisione Anticrimine, sono stati riscontrati da un'attività istruttoria, testimonianze, referti medici e, come previsto dal 'protocollo Zeus', gli uomini destinatari della misura sono stati invitati a seguire un percorso rieducativo.

"Tra gli strumenti previsti dalla legge per arginare il fenomeno dello stalking e della violenza in famiglia riveste un ruolo fondamentale l'ammonimento del questore, - ricorda la polizia in una nota - provvedimento particolarmente efficace per bloccare l'escalation di violenza che troppo spesso conduce dai maltrattamenti ad ulteriori tragiche derive".

L'ammonimento ha lo scopo di 'richiamare' la persona che compie atti persecutori e/o violenti, affinché interrompa la propria attività molesta prima di andare incontro ad un peggioramento che renda inevitabile l'attivazione di un'azione penale.

Il soggetto 'ammonito' viene convocato per un richiamo verbale e dissuaso dal compiere ulteriori azioni dannose e persecutorie. In quella sede verranno, inoltre, spiegate le conseguenze qualora proseguisse con i comportamenti lesivi. A Savona, in cui è attivo il 'protocollo Zeus', il soggetto viene invitato ad iniziare un percorso trattamentale attraverso centri specializzati nel recupero di soggetti maltrattanti. "Il percorso gli permetterà di prendere coscienza della sua condotta e modificare i propri comportamenti, inoltre per rendere ancora più efficace e tempestiva l'azione, il primo appuntamento viene fissato direttamente al momento della notifica dell'ammonimento.

- spiega la polizia - Se, nonostante l'ammonimento, continuasse nei suoi comportamenti persecutori potrà essere perseguito penalmente d'ufficio, subendo anche un significativo aumento della pena".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA