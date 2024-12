Nuovi indagati inchiesta Dia, anche boss Calogero Lo Piccolo

La procura di Genova ha iscritto nuovi indagati per l'inchiesta della Direzione investigativa antimafia di Genova che nelle scorse settimane ha portato i carcere l'imprenditore genovese Gabriele Silvano e il boss mafioso Salvatore Mario Lo Piccolo e altre quattro persone. Uno di questi è Calogero Lo Piccolo, figlio di Salvatore il "barone" del mandamento Tommaso Natale-San Lorenzo. Calogero Lo Piccolo era stato arrestato di nuovo nel 2019, accusato di aver preso lui le redini del mandamento. Un anno prima aveva partecipato alla prima riunione della cupola del dopo Riina per evitare una nuova guerra di mafia tra i capi del clan Lo Piccolo e la famiglia del mandamento di Pagliarelli. Oltre a lui è indagata anche la moglie Cristina Lo Cicero e Mario Biondo, già condannato anche lui per mafia. Intanto, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice per le indagini preliminari, si è fatto interrogare dalla pm Enrico Bomarsi (difeso dall'avvocato Giuseppe Sciacchitano). E' accusato di avere messo in piedi, insieme a Silvano (avvocato Nicola Scodnik) e a John Harold Garcia Ordonez (avvocato Mario Iavicoli), Victor Manuel e Jiampier Boris Maruri Moreira, un traffico di droga dal Sudamerica.



