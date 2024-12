Istat, in Liguria le auto elettriche sono lo 0,5% del totale

Le auto elettriche in Liguria nel 2023 sono salite allo 0,5% del parco circolante rispetto allo 0,36% dell'anno precedente, Imperia è la provincia ligure con meno auto elettriche in circolazione allo 0,45% del totale, seguita da Savona allo 0,49%, Genova allo 0,51% e La Spezia allo 0,58%. Lo rileva l'Istat pubblicando l'aggiornamento degli 'Indicatori del parco veicolare' basati sui dati del Pubblico registro automobilistico dell'ACI.

Le autovetture a benzina sono il 54,3% del parco circolante in provincia di Imperia, il 51,7% a Savona, il 53,6% a Genova e il 48,5% alla Spezia, quelle a gasolio sono il 36,1% a Imperia, il 35,6% a Savona, il 33,3% a Genova e il 35,3% alla Spezia, le autovetture a basse emissioni alimentate a gas (Gpl o metano), alimentate alternatamente a benzina e Gpl o benzina e metano (Bi-fuel) o a trazione elettrica (integrale o ibrida) sono il 9,6% a Imperia, il 12,7% a Savona, il 13,1% a Genova e il 16,2% alla Spezia.

Solo il 5% del parco circolante in Liguria è costituito da autovetture con meno di un anno dall'immatricolazione, il 12,7% ha da uno a tre anni, il 19,8% ha da quattro a sette anni, il 62,5% ha oltre 8 anni.

In merito ai tassi di motorizzazione per autovetture e motocicli nei Comuni capoluogo anche nel 2023 la Liguria guida la classifica delle Regioni con più motocicli ogni mille abitanti, mentre si posiziona al di sotto della media nazionale di 694 vetture ogni mille abitanti.

Imperia è la provincia ligure con più autovetture ogni mille abitanti a 648, seguita da Savona a 607, La Spezia a 552 e Genova con 493. Imperia è la provincia ligure con più motocicli ogni mille abitanti a 314, seguita da Savona a 290, Genova a 273 e La Spezia a 214.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA