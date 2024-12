Trovate due pagine della prima edizione della Divina Commedia

Due pagine della prima edizione della Divina Commedia sono state trovate durante i lavori di trasferimento dell'Archivio di Stato della Spezia. Lo annuncia il sindaco Pierluigi Peracchini sull'edizione locale de 'Il Secolo XIX' spiegando che "si tratta di due pagine autentiche dei canti del Purgatorio e del Paradiso della prima edizione della Divina Commedia di Dante Alighieri, parliamo ovviamente del XIV secolo e dell'originale della Pax Dantis".

"È un fatto straordinario, la scoperta di un tesoro di valore inestimabile - commenta il sindaco -. Ora intendiamo individuare presto un percorso con il Ministero della Cultura per un'esposizione. La Pax Dantis, che concluse la guerra tra i Malaspina e i vescovi di Luni, è un tesoro assoluto e inedito di cui mai si era parlato nella storia della nostra città - ricorda -. Come i resti della Divina Commedia. È un fatto straordinario e di rilievo assoluto per la nostra città e per la nostra cultura".



