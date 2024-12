Natale, Tasca 'guardiamo il mondo non il nostro piccolo mondo'

"Solo insieme verremo fuori dalle situazioni difficili, chi pensa di fare il 'furbetto' da solo credo che farà una brutta fine, dobbiamo uscirne insieme da questa situazione, soltanto se non guardiamo il nostro piccolo mondo, ma il mondo, che sta vivendo situazioni molto complicate, ne verremo fuori. Prendiamoci cura di chi ci sta vicino, un sorriso, una parola, una botta sulla spalla e dirsi 'avanti', credo che sia il più bel regalo che possiamo farci a Natale".

Così l'arcivescovo di Genova Marco Tasca stasera a Genova in piazza De Ferrari a margine dell'inaugurazione del presepe nel palazzo della Regione Liguria rinnova l'invito all'importanza di avere 'senso di comunità'.

"La capacità di fare cose belle è un grande prodigio, le opere d'arte del presepe ce lo dimostrano - evidenzia Tasca -.

L'augurio che rivolgo a Genova e ai genovesi per questo Natale è come città di essere sempre più capaci di fare insieme cose belle, qui abbiamo un esempio di fare insieme cose belle, le hanno fatte i nostri avi, possiamo farlo benissimo anche noi. È l'augurio che faccio alla nostra bella Genova, affinché possiamo sempre più crescere insieme".

"Le fatiche e le difficoltà devono essere un'occasione per chiedersi 'dove vogliamo andare?', - aggiunge - che Genova, che Liguria vogliamo costruire, abbiamo giustamente idee diverse, posizioni diverse, ma il dire la propria posizione non è una grossa impresa, la sfida è mettere insieme le posizioni, parlare, discutere, a volte siamo tutti di fretta, fermiamoci per dirci dove vogliamo andare, è questa la strada che sogno per il 2025".



