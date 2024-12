Acceso l'albero, Genova dà il via alle feste natalizie

Genova e la Liguria hanno dato il via alle festività natalizie che, come ogni anno, iniziano proprio l'8 dicembre, con la tradizionale accensione dell'illuminazione di piazza De Ferrari e quella dell'albero di Natale allestito a pochi passi da palazzo Ducale. L'accensione è stata accompagnata dallo spettacolo del Coro delle voci bianche del Teatro Carlo Felice di Genova, che ha eseguito un medley di canzoni natalizie, durante il quale i palazzi sono stati accesi uno per volta, fino all'accensione finale dell'albero.

"Assieme al presepe, l'illuminazione della piazza e dell'albero di Natale ci proiettano nelle festività, un periodo importante per le famiglie, per la spiritualità ma anche per l'economia della nostra regione - commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci - Voglio augurare a tutti buone feste, con uno sguardo al futuro e all'anno nuovo che sta arrivando: il nostro obiettivo è che sia pieno di soddisfazioni;. Noi ci impegneremo affinché il 2025 sia un anno in cui faremo tanto per una grande regione, che è quello che i genovesi e i liguri si meritano".; "Mi fa particolarmente piacere intervenire a Genova - sottolinea il vicepresidente della Giunta regionale lombarda, Marco Alparone - per un momento così speciale come l'accensione dell'albero di Natale. Un abete che proviene dalla Lombardia, viene donato alla città e consolida un rapporto di grande amicizia tra le due regioni, come testimoniano le tante iniziative organizzate insieme sia a Milano che nel capoluogo ligure. È bello condividere la gioia dell'arrivo della festa della cristianità soffermandosi sugli sguardi curiosi, meravigliarsi osservando le emozioni che i bambini e le loro famiglie provano ammirando questo albero coloratissimo, immergendosi nel clima dell'attesa che dona pace e serenità di cui tanto abbiamo bisogno".

"Con l'accensione del grande albero di piazza De Ferrari a Genova si apre simbolicamente la stagione turistica invernale in Liguria - commenta l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -, quest'anno più che mai puntiamo moltissimo a promuovere non solo le nostre città d'arte, con i loro eventi natalizi e musei, ma anche i nostri incantevoli borghi dell'entroterra che hanno strutture ricettive di prim'ordine in grado di ospitare al meglio e soddisfare ogni tipo di richiesta da parte dei visitatori italiani e stranieri".

"Rinnoviamo anche quest'anno una delle più sentite e amate tradizioni dai genovesi - dichiara il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi - la presenza dell'albero in piazza De Ferrari, i presepi nel centro storico e nelle delegazioni, i mercatini e le luminarie, che in questi giorni stiamo accendendo con i diversi Civ, nei diversi quartieri della città, contribuiranno diffondere l'atmosfera natalizia tra le vie e le piazze, all'insegna delle nostre tradizioni e dello spirito della nostra comunità".



