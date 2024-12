Spi Cgil, ecco come ridurre effetti negativi cambiamento clima

Dalla manutenzione dei rivi tombinati, al riutilizzo delle acque trattate affinchè siano recuperate per attività industriali o di uso civile, dal limitare l'uso della plastica alla possibilità di attrezzare le fermate del trasporto pubblico con piante ombreggianti, zone verdi e fontanelle d'acqua con beneficio di refrigerio anche per i passanti, ma anche limitare l'avvio di nuove edificazioni o infrastrutturazioni. Sono queste le cinque azioni proposte dallo Spi Cgil per ridurre gli effetti negativi dei cambiamenti climatici su anziani e territorio. Proposte al centro dell'incontro pubblico che il Sindacato Pensionati Cgil ha organizzato oggi a Genova per sollecitare interventi che fermino il degrado del territorio e gli stravolgimenti che i cambiamenti climatici provocano sui più deboli.

"Le nostre 5 proposte sono facilmente percorribili e possono dare una risposta immediata agli effetti dei cambiamenti climatici in atto - ha spiegato Guido Fassio Segretario Spi Cgil Liguria - e favorire lo sviluppo, la cura del territorio, la sostenibilità ambientale con il benessere delle persone promuovendo il consumo zero del territorio deve diventare obiettivo comune. Dobbiamo coniugare intelligentemente, cambiando le attuali modalità, le ragioni dell'ambiente e quelle sociali con quelle economiche dello sviluppo è possibile".

Un tema centrale in una regione come la Liguria dove le persone con più di 65 anni sono il 29 per cento e tra questi si registrano 41 mila malati cronici con almeno due patologie, e dove l'indice Istat di fragilità comunale che misura l'esposizione dei terreni a rischio, pone il Comune di Genova al livello più alto per utilizzo del suolo e rischio frane, denuncia il sindacato, mentre il Comune di La Spezia è al livello massimo per consumo suolo. Inoltre la Liguria risulta essere la Regione con l'edilizia più vecchia d'Italia, con il 43% degli edifici di Genova che hanno più di 100 anni, le classi energetiche da adeguare, gli spazi per il verde da incrementare.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA