Mafia, Scajola 'a Imperia nessuna denuncia perché non c'è'

"Se non ci sono denunce contro la criminalità organizzata nel Ponente della Liguria da parte di persone che sostengono di aver ricevuto pressioni, perché devo pensare che non ci siano, perché sono tutti omertosi? Non è più logico pensare, che non ci sono, perché mancano le motivazioni per cui le persone possano denunciare". Così il sindaco di Imperia Claudio Scajola alla presentazione del libro 'Confesso: ho governato' dell'ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti risponde al procuratore capo di Imperia Alberto Lari che denuncia un'omertà diffusa nel territorio.

"Non è il caso di dire che ce l'ho con la magistratura - ribadisce Scajola -. Ma ce lo poniamo il problema? Ma di cosa ha paura una persona quando si comporta bene?".



