Bucci, percorsi triennali per gestire attese pazienti cronici

La creazione di percorsi triennali per gestire in anticipo visite e analisi dei pazienti cronici superando, almeno in questi casi, il problema delle liste di attesa. La proposta è stata spiegata dal presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, a margine del convegno sui cambiamenti climatici organizzato da Spi Cgil. "Per le liste d'attesa - ha spiegato - abbiamo intenzione di fare un grosso cambiamento nei programmi. Noi faremo in modo che gli ospedali e i medici decidano già dal primo momento in cui il malato cronico viene individuato, tutto il programma di visite, di esami che deve essere fatto con un'ottica di almeno tre anni, così queste vengono tutti prenotate e non c'è più bisogno di aspettare le lista d'attesa. Questo è fondamentale per garantire il servizio a tutti gli anziani".



