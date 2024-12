Turismo radici, in Italia nascerà rete musei sull'emigrazione

"Il Museo nazionale dell'emigrazione italiana di Genova insieme al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale è al lavoro per far nascere la Rete dei musei italiani dedicati all'emigrazione, il progetto più grande che abbiamo in cantiere nei prossimi anni". Lo annuncia la co-curatrice del Mei Giorgia Barzetti stamani a Genova all'inaugurazione della quinta edizione del congresso internazionale 'Diaspore italiane - rappresentazione e questioni di identità' in programma fino al 7 dicembre a Genova al Museo nazionale della emigrazione italiana (Mei) e al Galata museo del mare (Mu.Ma) con protagonisti oltre 80 esperti provenienti da tutto il mondo.

"Il congresso in corso a Genova è la quinta edizione di un'iniziativa nata nel 2018 su spinta di diversi enti che nel mondo si occupano di emigrazione italiana, il Muntref - Museo de la Inmigración di Buenos Aires, il John D. Calandra Italian American Institute - Queens College di New York e il Co.Aa.It di Melbourne, che insieme al Mei di Genova hanno deciso di dedicare degli approfondimenti alla situazione della diaspora italiana nel mondo, una diaspora che continua tutt'oggi, - evidenzia Barzetti - non esiste solo l'emigrazione storica dal nostro Paese, ma in base ai dati più aggiornati come quelli forniti dal report sugli italiani nel mondo della Fondazione Migrantes e dall'Istat, il fenomeno migratorio in uscita dall'Italia è ancora molto forte, nel corso di quest'anno si sono registrate all'Aire, l'anagrafe degli italiani all'estero, oltre 6 milioni di nostri concittadini, quindi l'Italia può a tutti gli effetti considerarsi ancora oggi un Paese di forte emigrazione".

"Genova, sede dei due principali musei italiani dedicati all'emigrazione, con il Mei nato dalla collaborazione tra Ministero della Cultura, Regione Liguria e Comune di Genova, può essere capofila nell'aggregare tutti i musei che in Italia si occupano di emigrazione, - prevede la co-curatrice del Mei - sono moltissimi i musei regionali e locali, molti dei quali sono rappresentati qui oggi".



