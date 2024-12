Dodici milioni per ampliare l'Ospedale di Lavagna

Dodici milioni di euro è il costo del progetto di ampliamento e ammodernamento dell' ospedale di Lavagna. Oggi la presentazione dell' intervento e da mercoledì prossimo l'avvio del cantiere che in primis prevede la predisposizione di una piattaforma ambulatoriale che a fine estate 2025 consentirà lo spostamento provvisorio del pronto soccorso.

Un progetto diviso in sei azioni per giungere ad avere, con la sopraelevazione del corpo nord, 28 nuovi posti di degenza medica, 12 ambulatori, una nuova sala operatoria, e un eliporto dotato di tutti i moderni sistemi, oltre ad un nuovo Pronto Soccorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA