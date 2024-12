Confindustria, porto e 11 comuni per una Superstrada del Golfo

Ance La Spezia e l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale finanziano uno studio di fattibilità per un nuovo asse viario. Lo studio, presentato questa mattina presso Confindustria, parte dall'analisi del Centro Studi Confindustria con l'Università La Sapienza sulla fragilità viabilistica dello Spezzino e ipotizza una Superstrada del Golfo, 5 chilometri composti da due gallerie e un viadotto tra l'area di Vallegrande e Arcola dal costo di 172 milioni di euro che offrirebbe un'alternativa all'attuale raccordo La Spezia-Santo Stefano. "Oggi il venire meno di questo collegamento isolerebbe di fatto la città - dice Alberto Bacigalupi di Ance -. La bretella ha diverse vulnerabilità tra viadotti, gallerie e l'attraversamento di un fiume". In media ogni giorno vi transitano oltre 30mila veicoli leggeri e 6.600 veicoli pesanti da e per il porto della Spezia. "In caso di un evento catastrofico che ne determinasse la chiusura totale, il danno economico per la provincia sarebbe di 1.4 miliardi di euro all'anno con perdita di oltre 14mila posti di lavoro", stima Carolina Serpieri dell'ateneo romano. A farne le spese il porto e le crociere, ma anche la cantieristica navale, la logistica e l'industria legata alla Difesa con aziende strategiche a livello nazionale ed europeo come Leonardo e MBDA. Firmato un protocollo di intesa da undici amministrazioni comunali per presentare alla Regione Liguria il progetto di un nuovo tracciato di 16.9 km dal costo complessivo di 540 milioni di euro. Oltre alla superstrada, interventi previsti anche per raddoppiare la statale della Cisa in Val di Magra e bypassare il centro abitato di Santo Stefano Magra. "In questo momento non ci sono criticità che fanno ipotizzare il crash del raccordo autostradale, ma abbiamo ritenuto opportuno fare questa analisi per tracciare un quadro del futuro sviluppo del territorio", ha spiegato il direttore generale di Confindustria La Spezia, Paolo Faconti. "Studio strutturato e approfondito che aiuta gli enti nello sviluppo della programmazione e nella ricerca dei finanziamenti - ha detto Gabriella Rolandelli, direttrice generale dell'area sviluppo del territorio di Regione Liguria -. Per poter metterlo a terra è necessario integrarlo all'interno del Piano regionale integrato delle infrastrutture e da lì passare a sviluppare un'ipotesi di realizzabilità con i ministeri e gli stakeholder nazionali".



