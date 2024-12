Gaslini, principe Pallavicino dona 350 mila euro per sale parto

Cena di Gala del principe Domenico Antonio Pallavicino a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova tramite la sua fondazione Gaslininsieme. Momento culminante della serata la donazione di 350 mila euro da parte del principe Pallavicino per la realizzazione delle 5 sale parto fisiologico comprensive delle isole neonatali e dei 4 punti per assistenza neonatale intensiva e specifica, dedicati all'assistenza e alla stabilizzazione dei neonati appena nati, in caso di problematiche e patologie, che saranno all'interno del blocco operatorio del nuovo Padiglione Zero dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Testimonial d'eccezione della serata Matilde Brandi, madrina e conduttrice e Gigi d'Alessio. Hanno partecipato alla cena charity oltre 100 persone tra cui alcune autorità istituzionali tra cui il presidente di Palazzo Ducale Beppe Costa, il presidente della Porto Antico Mauro Ferrando e l'editore del Gruppo editoriale Telenord Massimiliano Monti, il procuratore del principe Domenico Antonio Pallavicino Claudio Senzioni e Anna Zanuttini, segretario generale di Gaslininsieme Ets.

Obiettivo della serata la presentazione del progetto del "Nuovo Gaslini" e la necessità di sostenere i suoi piccoli degenti.

Con la prolusione del Principe Domenico Antonio Pallavicino, per spiegare l'importanza del nuovo padiglione nascite e le diverse fasi di realizzazione, si sono succeduti gli interventi di Edoardo Garrone, presidente dell'Istituto Gaslini e di Gaslininsieme Ets, di Renato Botti, direttore generale dell'Istituto G. Gaslini e di Carla Sibilla, vicepresidente della Fondazione Gerolamo Gaslini.

"È un piacere festeggiare una scelta che mi sta molto a cuore: la mia donazione destinata a una realtà importante come le nascita del Nuovo Ospedale Gaslini di Genova per la costruzione di una struttura capace di porre in primo piano il bambino con la sua famiglia - ha detto Pallavicino al momento della donazione -. È in un'epoca difficile, anche da un punto di vista economico, che è maturata la decisione di investire in salute e benessere, finanziando la realizzazione di sale parto e punti per assistenza per i neonati all'interno di un ospedale accogliente, innovativo, capace di contribuire al rilancio di Genova e di venire incontro alle esigenze delle famiglie. Ho voluto guardare al futuro, mettendo un tassello nell'ambito di un progetto destinato alle nuove generazioni, ai genitori di domani e ai loro bambini. Fra i princìpi che mi sono stati trasmessi - ha concluso -, quello di solidarietà si colloca ai primi posti: nascere in una situazione di privilegio, oltre a onori e oneri, pone infatti di fronte a responsabilità morali".





