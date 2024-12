Career Day di Orientamenti a Savona con 400 posizioni aperte

Dopo il successo dell'edizione genovese, che ha visto la presenza di 4.300 partecipanti e 155 aziende da tutta la Liguria, il Career Day di Orientamenti torna a Savona: il 4 e 5 dicembre la Fortezza del Priamar ospiterà 35 aziende con oltre 400 posizioni lavorative aperte. L'evento, che si svolge a Savona per il secondo anno consecutivo dopo la prima edizione del 2023, è organizzato da Regione Liguria tramite Alfa (Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento) in collaborazione con Comune di Savona, Università degli Studi di Genova e Unione Industriali della Provincia di Savona. "L'anno scorso a Savona avevano partecipato 23 aziende del territorio, mentre quest'anno saranno 35. Un vero e proprio circolo virtuoso che crea occupazione. Le posizioni aperte al momento sono 407, ma questo dato è destinato a crescere ancora in questi due giorni che ci separano dall'evento". spiega l'assessore alla formazione di Regione Liguria Simona Ferro. "Due giornate di incontro tra domanda e offerta di lavoro che, sono certo, riscuoteranno un grande interesse. Attraverso le straordinarie risorse del FSE continueremo a finanziare azioni strategiche, come questa, che diano ai cittadini liguri possibilità concrete di lavoro, formazione, ma anche di praticare sport e avere assistenza sociale", aggiunge l'assessore regionale alla programmazione del fondo sociale europeo Marco Scajola. La partecipazione è gratuita: per incontrare le aziende e prendere parte ai colloqui di selezione è sufficiente registrarsi sul sito orientamenti.regione.liguria.it, avendo cura di scegliere la giornata in base alle aziende di interesse. È comunque sempre possibile iscriversi direttamente in loco all'ingresso (dalle 9.30 alle 17).



