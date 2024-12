Alessandra, 'ho successo in Norvegia ma sogno Sanremo'

(di Alex Maxia) "Sono contenta di essere qui", ha detto all'ANSA la cantante italo-norvegese Alessandra, sul tappeto rosso del P3 Gull, il gala della musica norvegese con gli artisti più popolari e promettenti del momento, che si è svolto il 30 novembre al Museo Munch di Oslo. "Tutti notano che sono italiana, non c'è nessun dubbio! La cosa divertente è che io sono sempre me stessa e i norvegesi sono un po' più chiusi.

Ma appena gli danno un po' da bere, diventano tutti italiani" ha scherzato la cantante.

Cresciuta in Liguria, Alessandra Mele ha acquistato notorietà con la partecipazione all'Eurovision 2023, in cui ha rappresentato la Norvegia, arrivando quinta in classifica.

Con uno stile distinto dalla gestualità, dal modo di parlare e dal look, Alessandra non passa inosservata: "Mi hanno fatto molte domande, da quello che faccio a Natale al chiedermi: ma hai un reggiseno addosso!?" Vestito rosa, guanti, collana di perle, acconciature alla Sophia Loren: "Si, mi ispiro sempre all'Italia! In realtà non lo faccio apposta, perché mi piace tantissimo la moda e giocarci un po'".

Alessandra ha compiuto il suo percorso scolastico in Italia, ma vive in Norvegia da diversi anni e il lavoro la porta a viaggiare molto. In Liguria ci sono una parte dei suoi parenti e molti amici: "Fa male non poterli vedere quando vuoi, ma è anche bellissimo sentire quanto manchi loro, perché vuol dire che c'è un legame che non si spezza", ha commentato.

Alessandra è stata in concerto a Milano e le piacerebbe fare più tappe in futuro "l'Italia è sarà sempre nel mio cuore.

Quando me lo chiedono io dico che sono italiana, sono anche norvegese, ma ho vissuto in Italia tutta la mia vita".

Nel 2023 il tormentone 'King of the Queens' cantato in inglese e la maggior parte della sua produzione musicale è stata in inglese, ma nel 2024 ha rilasciato due singoli con versione in italiano e più musica in italiano è all'orizzonte: "Vedrete nel 2025 cosa arriva, c'è tanta ispirazione dall'Italia". I sogni nel cassetto? "Mi piacerebbe un sacco partecipare a Sanremo, ci stiamo lavorando come team. In Italia Sanremo è più importante dell'Eurovision, arrivarci sarebbe fantastico", ha concluso.



