Al Palasport celebrata Genova capitale Europea dello Sport 2024

Grande festa al Palasport per celebrare "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport". L'evento ha visto premiare i più importanti risultati sportivi di quello che è stato un anno straordinario.

Una vera e propria passerella all'interno del nuovo impianto genovese alla presenza del Vice Sindaco Piciocchi, degli assessori allo sport del Comune di Genova Bianchi e della Regione Ferro, del presidente regionale del Coni Micillo e del presidente di ACES Europe Lupattelli.

Dai video saluti di Asia e Alice d'Amato ai riconoscimenti per tutti i genovesi protagonisti a Parigi 2024, passando per le 50 medaglie al "Valore Atletico" unitamente a 15 Stelle al Merito Sportivo.

"Un anno fantastico in termini di risultati, ma anche di apprezzamento e condivisione di crescita sportiva della nostra città-ha sottolineato l'assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi-. Ci sembrava una grande opportunità, quella di celebrare l'eccellenza del nostro territorio e anche un momento di festa di tutta l'annualità. Un anno ricco di eventi sportivi durante il quale abbiamo portato avanti iniziative e progetti volti proprio a diffondere la cultura dello sport, i suoi valori in abbinata ad investimenti sulle infrastrutture, ma anche le aree pubbliche perché siamo andati a sportivizzare una parte della nostra città con inserimento di aree di libera fruizione.

Questa è una giornata che ovviamente simbolicamente rappresenta una celebrazione di tutto l'anno".

Testimone che ora passa a Regione Liguria che sarà Regione Europea dello Sport 2025. " Sarà sicuramente un testimone che accolgo con grande onore-ha dichiarato l'assessore regionale allo sport Simona Ferro-. Ringraziando tutta l'amministrazione di Genova per questo 2024 ricco di eventi, spalanchiamo le braccia a questo anno in cui davvero vorremmo e cercherò di impegnarmi il più possibile per far comprendere come il territorio Ligure, sia un territorio a misura di sportivo.

Cercheremo di incentivare quello che è il turismo sportivo per far comprendere davvero come la struttura di questo piccolo territorio stretto tra Monti e mare in realtà possa davvero essere virtuoso sotto il profilo e sportivo".



