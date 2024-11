Special Festival a Spezia per giornata persone con disabilità

"Amplificare la leadership delle persone con disabilità per un futuro inclusivo e sostenibile" è il tema della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2024, che Anffas La Spezia insieme a Regione Liguria ha voluto anticipare al 1 dicembre con la realizzazione dello Special Festival, in programma domani alle 18 al Teatro Civico della Spezia. Tra gli obiettivi principali quello di portare un importante messaggio: alle persone con disabilità deve essere garantita l'inclusione in tutti gli aspetti della società, aumentando la partecipazione ai processi decisionali, sensibilizzando sui diritti delle persone con disabilità e celebrando i risultati raggiunti dalle persone con disabilità.

"Lo Special Festival è un grande evento di Regione Liguria, unico a livello italiano, in occasione della Giornata mondiale della disabilità, con artisti e cantanti di fama internazionale che salgono sul palco accanto a persone disabili - afferma l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, che porterà il saluto del governatore Marco Bucci -. E su quel palco la disabilità scompare, lasciando il posto al talento straordinario di tanti ragazzi e ragazze, che realizzano il sogno di esibirsi insieme ai loro beniamini. Sono orgoglioso che Regione abbia sostenuto lo Special Festival fin dal suo esordio, nel 2017, accanto ad Anfass La Spezia che ringrazio insieme ai tanti artisti di questa edizione, pronti a mettersi in gioco. Un'alleanza che proseguirà nei prossimi anni nel segno dell'inclusione".

"Riaffermiamo il nostro diritto a essere protagonisti di un futuro inclusivo e sostenibile, in una società dove i pregiudizi e gli stereotipi non ci privino della pari dignità - Anffas La Spezia si unisce al messaggio di Enrico Delle Serre e di Serena Amato, entrambi portavoce della Piam, la piattaforma italiana autorappresentanti in movimento -. Chiediamo accessibilità in ogni ambito della vita, dall'informazione alla partecipazione ai processi decisionali, strumenti fondamentali per la nostra autodeterminazione. Non vogliamo privilegi, ma pari opportunità per costruire insieme una società più equa e giusta":



