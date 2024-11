Irrompe in centro massaggi con coltello e pretende trattamento

Irrompe armato di coltello in un centro massaggi cinese e, dopo essersi spogliato, pretende un trattamento. L'uomo, un algerino di 28 anni, è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Genova. Le accuse sono di violenza privata, percosse, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello. A chiamare i soccorsi è stata una donna cinese di 40 anni che lavora nel centro, nel quartiere Foce. In un primo momento ha chiamato un parente collega dopo che l'uomo è entrato nel locale e l'ha minacciata con un coltello per avere un trattamento gratuito. Una volta rimasta sola, l'aggressore entrava di nuovo nel centro e dopo essersi spogliato si stendeva su un lettino, pretendendo un massaggio gratuito dalla donna. Il nipote, intervenuto di nuovo, è stato aggredito a pugni. A quel punto l'aggressore è scappato. I carabinieri lo hanno poi rintracciato nelle vicinanze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA