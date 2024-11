Giordano (M5s), piazza ha risposto anche a Precetto la Qualunque

"Le morti sul lavoro, gli infortuni, la precarietà, la dignità sottratta perché i salari non sono da tempo adeguati al costo della vita e vengono addirittura aggrediti dalle vergognose leggi di bilancio della peggiore destra della storia italiana. E poi ancora: la disoccupazione che svilisce i giovani e il diritto alla salute calpestato. I liguri si sono espressi chiaramente in piazza, ribadendo a chiare lettere cosa pensano della manovra, del ministro Salvini e della presidente del Consiglio Meloni: la loro inadeguatezza fa sempre più il paio con la loro miopia di fronte alle istanze dei cittadini". Lo dichiara il consigliere regionale del M5S Stefano Giordano oggi in piazza per sostenere lo sciopero generale indetto da Cigl e Uil.

"Ma il Governo è in buona compagnia: il neo presidente Bucci non si è visto in piazza e dunque ha scelto da che parte stare: da quella di chi sta mandando in rovina il nostro Paese con decisioni degne dei peggiori Governi tecnici del passato (che la destra aveva peraltro promesso di contrastare!) e mortifica i cittadini con manovre lacrime e sangue alla Monti & C. Come M5S, siamo al fianco di tutti i lavoratori che oggi hanno scioperato non solo per sé stessi, rinunciando a una giornata intera di stipendio, ma per tutti gli italiani che chiedono più equità salariale, più sanità, più sicurezza sul posto di lavoro, più trasporti efficienti. Più diritti. Mai meno. E Salvini se ne faccia una ragione".



