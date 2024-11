A Genova la prima pensilina smart del trasporto pubblico

È iniziata in Val Bisagno l'installazione delle prime pensiline di nuova generazione per l'attesa degli autobus a Genova nell'ambito del progetto dei quattro assi di forza del trasporto pubblico locale. La prima pensilina 'smart' è stata inaugurata oggi all'incrocio tra via Piacenza e via Lodi, si tratta di un prototipo e pertanto potranno esserne installate altre di dimensioni maggiori.

Le nuove pensiline saranno più innovative e sicure grazie alle nuove tecnologie presenti alle fermate: dalle paline intelligenti per fornire informazioni e notizie in tempo reale, fino alle telecamere per la video analysis e la video sorveglianza.

Il progetto dei quattro assi di forza, che rientra nell'ambito del programma del Piano urbano della mobilità sostenibile) è uno dei maggior finanziamenti arrivati a Genova per un totale di 471 milioni di euro, di cui 350 in quota Pnrr, per efficientare il trasporto pubblico nel capoluogo ligure.

"Con l'installazione delle prime pensiline di ultima generazione inizia a concretizzarsi un'altra componente essenziale del progetto dei quattro assi di forza, destinato a cambiare per sempre il volto e la funzionalità del trasporto pubblico locale genovese, nel segno di una maggiore efficienza e sostenibilità. - dichiara l'assessore alla Mobilità integrata e Trasporti del Comune di Genova Matteo Campora - Un investimento di quasi 500 milioni di euro che stiamo mettendo a terra, step by step, nel rispetto del cronoprogramma iniziale, per arrivare nel 2026 al completamento di quella che rappresenta una rivoluzione infrastrutturale e, al contempo, della vita dei nostri concittadini e del loro modo di spostarsi nella vita quotidiana".



