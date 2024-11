Gru crollata su Rsa a Genova, aperta inchiesta

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per il crollo della gru che ieri pomeriggio si è abbattuta su una Rsa, in via Chiodo nel quartiere Castelletto a Genova. Nel mirino del pubblico ministero Giuseppe Longo insieme all'aggiunto Francesco Pinto, ci sarebbe la mancata manutenzione del macchinario per cui è stata già contestata la contravvenzione. Gli inquirenti stanno valutando se contestare il crollo colposo.

Secondo quanto appurato dagli ispettori dello Psal, il nucleo Prevenzione sicurezza ambienti di lavoro della Asl3, il basamento della gru si è spezzato e il braccio è finito sulla struttura che ospita gli anziani. Sarà una perizia a chiarire i motivi che hanno portato alla rottura del macchinario. La gru era in un cantiere gestito dalla ditta lombarda Filva che sta costruendo un complesso di cinque villette chiamato Residenze Altavista. La gru è stata però noleggiata e appartiene a un'altra società. Per questo gli investigatori hanno sequestrato tutta la documentazione relativa al contratto di noleggio per capire anche a chi spettasse la manutenzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA