B2B Mare La Spezia, incontri tra 260 aziende dell'economia blu

E' il giorno di B2B Mare La Spezia, l'appuntamento legato all'economia blu che porta al tavolo le grandi aziende e le pmi del settore arrivato alla terza edizione. Presso il terminal crociere organizzati ottocento incontri tra 260 aziende provenienti da oltre cinquanta province italiane e dall'estero. "È l'anno della svolta, abbiamo incrementato le aziende presenti del 40% rispetto all'anno scorso, che a sua volta aveva segnato un più 80% rispetto al debutto", ricorda il presidente Mario Gerini di Confindustria La Spezia, motore dell'evento insieme a CNA La Spezia e Camera di Commercio Riviere di Liguria. Il fenomeno dell'economia del mare sta crescendo: in Italia si contano 200mila imprese per un milione di addetti che generano il 10% del pil italiano - ricorda Davide Mazzola, presidente CNA La Spezia -. Vogliamo che la nostra città sia sempre propositiva in questo settore. Nei prossimi anni potremmo prolungare i giorni di B2B Mare per andare incontro alle sempre maggiore domanda di partecipazione". Cinque i seminari tecnici, che spaziano dalla nautica Made in Italy al sistema di valutazione ESG (environmental social governance) e all'efficientamento energetico per la filiera dell'economia del mare. "La blue economy ha un grande peso nella nostra economia - ricorda il sindaco Pierluigi Peracchini parlando del Miglio Blu -. Manca la parte del refitting dei grandi yacht, dobbiamo lavorare insieme tra imprese, istituzioni e formazione per riuscire ad aprirci a questo settore". Padrona di casa l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale. "Sostenere B2B Mare fa parte della nostra missione, ma soprattutto a questo appuntamento crediamo fortemente - osserva Federica Montaresi, commissaria straordinaria dell'Adsp -. È un altro momento di eccellenza all'interno di un disegno composito, quello del mondo del mare, che come Autorità di sistema portuale vogliamo armonizzare e governare per favorire le tante attività del nostro golfo".





