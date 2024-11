Crociere, in arrivo Msc World America battesimo il 9 aprile

Msc World America, la nuova ammiraglia di Msc crociere ha iniziato l'ultima fase di costruzione nei Chantiers de l'Atlantique di Saint Nazaire, con l'avvio dei lavori di allestimento per l'installazione di arredi ed equipaggiamenti, e sarà battezzata ufficialmente il 9 aprile a Miami. La nuova nave, alimentata a Gnl,evoluzione del prototipo World class, che porterà i crocieristi in vacanza nei Caraibi, oltre a ristoranti, bar e spazi gastronomici, nell'area all'aperto per bambini e famiglie avrà anche, fra le novità, un'altalena sospesa a 50 metri sopra l'oceano: Cliffhanger.

"Moltissimi italiani, in particolare quelli che hanno già provato una crociera nel Mediterraneo a bordo della gemella Msc World Europa, stanno già prenotando le loro vacanze su Msc World America, un fantastico gioiello dei mari" commenta Leonardo Massa, vice presidente Southern Europe di Msc Crociere.



