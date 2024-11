Violenza donne, lezioni alla scuola media a S.Stefano Magra

A Santo Stefano Magra un'ora di lezione alla settimana per sensibilizzare gli studenti sui temi della violenza di genere e delle disuguaglianze. Il comune della Val di Magra avvia un progetto presso la scuola media Schiaffini con l'aiuto della Polizia Locale e la Scuola di formazione professionale della Spezia. "Le cronache quotidiane ci fanno riflettere sul fatto che tutto ciò che dovrebbe essere scontato non sempre lo è - dice la sindaca Paola Sisti -. Educare i ragazzi alla gestione sana dei conflitti, promuovendo un approccio non violento e il dialogo come strumenti fondamentali nelle relazioni interpersonali, sono le basi di questo nuovo progetto. L'adolescenza è una fase cruciale nella formazione dell'identità e delle relazioni interpersonali e intervenire precocemente, quindi, è fondamentale per prevenire fenomeni di violenza, bullismo, sessismo e discriminazione". Gli incontri si svolgeranno durante l'orario scolastico. In cattedra si alterneranno professionisti del panorama sanitario: psicologi, psichiatri e psicoterapeuti che per ogni classe terranno lezioni ad hoc attraverso un percorso educativo che affronti le radici culturali e sociali di questi fenomeni. Lo scopo è "sviluppare nei ragazzi una consapevolezza critica riguardo gli stereotipi di genere e il rispetto reciproco, così come fornire strumenti pratici per riconoscere e affrontare situazioni di violenza o prevaricazione, sensibilizzando i ragazzi sulla possibilità di chiedere aiuto e di supportare chi si trova in situazioni di difficoltà".



