Minacce e botte alla ex, un uomo arrestato a Genova

La polizia ha arrestato a Genova per stalking un uomo di 39 anni, pachistano, dopo una escalation di violenza nei confronti della ex fidanzata, una badante ecuadoriana di poco più giovane. L'uomo è anche stato denunciato perché non ha mostrato i documenti di identità. Gli agenti delle volanti sono intervenute ieri sera dopo la richiesta della vittima visto che il suo ex si era presentato sotto casa dell'anziano da cui lavora e ha iniziato a citofonare insistentemente per farlo salire. Quando i poliziotti sono arrivati lo hanno trovato ancora attaccato al citofono e agitato. Un'altra volante, nel frattempo, ha contattato la donna che ha raccontato come negli ultimi mesi la sua vita sia diventata un incubo. La relazione tra i due è iniziata a luglio ma già dopo poche settimane il fidanzato ha iniziato a essere possessivo e invadente. La donna aveva provato a lasciarlo, ma senza riuscirci. Anzi, l'uomo è diventato più geloso e assillante: controllava i suoi spostamenti, la seguiva e la tempestava di messaggi e telefonate. Ha cominciato a diventare anche aggressivo: più volte l'ha minacciata di morte, a settembre, dopo una lite, l'ha trascinata alla fermata del bus per portarla a casa; la settimana scorsa, l'ha colpita con schiaffi e pugni in piazza Caricamento e si è fermato solo grazie all'intervento di alcuni passanti.

Dopo quest'ultimo episodio, la donna lo aveva denunciato ai carabinieri e da quel momento l'uomo non le si è più avvicinato ma ha preso a chiamarla e a scriverle anche 30 volte al giorno.

Ieri sera l'ultimo episodio che ha convinto il pm Federico Panichi a farlo arrestare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA