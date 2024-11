Pallanuoto, famiglia Hammarskjold nuovo socio della Pro Recco

La famiglia dell'imprenditore e finanziere statunitense Philip Hammarskjold, presidente esecutivo del fondo di investimento Hellman & Friedman, si unisce alla famiglia Behring come comproprietaria della squadra di pallanuoto Pro Recco. Lo annuncia lo stesso club in una nota evidenziando che "il coinvolgimento del nuovo socio rappresenta un'importante opportunità per rafforzare la struttura societaria e perseguire obiettivi sempre più ambiziosi".

"Amo la pallanuoto fin dalla giovinezza, prima come giocatore e più recentemente guardando i miei figli giocare - dichiara Philip Hammarskjold -. La mia famiglia condivide un'amicizia di lunga data con la famiglia Behring, siamo stati felici ed onorati quando ci hanno offerto l'opportunità di condividere questo viaggio insieme a loro. La Pro Recco è oggi il migliore Club in questo sport, il nostro obiettivo è supportare la squadra per continuare a competere ai massimi livelli della pallanuoto internazionale per ancora molti anni".

"Diamo il benvenuto alla famiglia Hammarskjold con la quale siamo legati da una profonda e sincera amicizia - commenta il ceo di Behring Foundation Lucas Giannini -. La loro passione e il loro know-how saranno un valore aggiunto per affrontare le sfide future e continuare a regalare emozioni indimenticabili ai nostri tifosi e a tutti gli appassionati di pallanuoto".

"Desidero esprimere un sincero ringraziamento alle famiglie Behring e Hammarskjold per la loro fiducia e il supporto alla Pro Recco - sottolinea il presidente della Pro Recco Maurizio Felugo -. La scelta di condividere insieme questo progetto offre al club l'opportunità di mantenere ambizioni all'altezza della sua storia e ci dà ulteriore energia per raggiungere i nostri obiettivi".



